Що спричинило масове затримання чиновників-корупціонерів: думка експерта

Затримання правоохоронцями колишніх високопосадовців, які працювали в податковій службі і колишньому міністерстві доходів і зборів частково носить піар-характер, який часто присутній в діях правоохоронців після Революції Гідності. Крім цього, факт реальної боротьби з корупціонерами може свідчити про тиск західних партнерів на українську владу.

Таку думку сайту "24" висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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Як зауважує експерт, навіть представники Світового банку говорять про те, що необхідно вводити санкції проти українських корупціонерів. Тому, вочевидь, про боротьбу з корупцією йдеться на всіх зустрічах представників нашої влади із західними партнерами. І питання про боротьбу з корупцією стоїть на першому місці.

Швидше за все, про боротьбу з корупцією говорили на нещодавній зустрічі Петро Порошенко і Ангела Меркель. Тому, хочеться комусь чи ні, саме зовнішній тиск є тим каталізатором, який змушує, крім піару, робити реальні кроки. Треба показувати результат не тільки всередині країни, але й перед західними партнерами,

– вважає Віталій Бала.

Однак, як наголошує політолог, головна проблема в тому, що багато хто із затриманих може уникнути відповідальності. Логічне завершення цих справ знову упреться в суди. Точніше, в судову реформу, яка поки не відбулася.

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"Без завершення судової реформи ці затримання екс-чиновників не призведуть до конкретних результатів. Взагалі, за ці три роки потрібно було провести дві реформи: податкову і судову. Податкова дала б можливість розвиватися економці, а судова – дозволила б реально боротися з корупцією і зі зрадниками нашої держави", – наголосив Віталій Бала.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про затримання так званого "смотрящого" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка – генерал лейтенанта Станіслава Денисюка.