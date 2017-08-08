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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Що США можуть зробити для України щодо агресії Кремля: думка екс-радника Держдепу

05:47, сьогодні 682
США та Заходу в цілому потрібно підтримувати українців, – Гобл
США та Заходу в цілому потрібно підтримувати українців, – Гобл / USA Today

Сполучені Штати готові всіляко сприяти Україні у боротьбі з Росією, в тому числі мають надати їй летальне озброєння та дозволити стати членом НАТО.

Таку заяву зробив американський політолог, екс-спеціальний радник Держдепартаменту США з національних проблем Радянського Союзу та країн Балтії Пол Гобл, передає "Обозреватель".

"Найголовніше, що США можуть зробити, це надати Україні зброю та можливість стати членом НАТО. Російській агресії необхідно дати відсіч та зрештою дати їй задній хід", – зауважив експерт.

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Водночас він зазначив, у сьогоднішньому світі це збираються зробити в першу чергу українці.

"США та Заходу в цілому потрібно підтримувати їх (українців – "24")", – додав Гобл.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія США Новини політики
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