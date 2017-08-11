Що стало причиною кривавої перестрілки в Полтаві: подробиці трагедії

Учора, 10 серпня, на міському пляжі стався конфлікт між компанією відпочивальників та власником тамтешнього кафе. В результаті сутички одна людина загинула, четверо отримали поранення. Стан одного з постраждалих вкрай важкий.

Конфлікт виник між компанією відпочивальників та власником пляжного кафе. Чоловік зробив зауваження молодикам за зухвалу поведінку. У відповідь один із скандалістів привів собі підтримку. Молодики з битами почали жорстоко бити власника закладу. Усі вони – бійці зі змішаних єдиноборств. Захищати батька кинувся син.

Читайте також: Озброєний боєць АТО здійснив напад на людей

Там була просто бійка і стрілянина. Там натовп на натовп було. Одразу застосували пневматичну зброю. Потом пішли дробовики, – розповіла очевидиця Леся.

Вогонь із травматичної зброї відкрив хтось із нападників. У відповідь син власника кафе вихопив рушницю.

Після того, як почали бити вказаного власника кафе, йому на захист прийшов син. У сторону сина було здійснено кілька пострілів, після чого син взяв зареєстровану рушницю та здійснив постріли в їх сторону,

– повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Руслан Бірюков.

У перестрілці одного з нападників вбили на місці. Згодом з'ясувалось, що загиблий – 20-річний Святослав Пелипенко, чемпіон України із змішаних єдиноборств. Також поранення отримав ще один із нападників та 7-річний хлопчик, який із мамою відпочивали поруч. Життю дитини нічого не загрожує. Сьогодні його оперуватимуть, щоб дістати з тіла осколки.

Читайте також: Погрожуючи гранатою, зловмисники викрали авто поліції на Одещині

"До хірургічного відділення поступила дитина семи років з вогнепальними пораненнями голови, ділянки грудної клітки, правого плеча, лівого передпліччя. Стан дитини середнього ступеня тяжкості. Проведена первинна хірургічна обробка ран", – зазначив хірург Полтавської міської дитячої лікарні Юрій Нор.

Власника ж кафе госпіталізували у вкрай тяжкому стані.

Вночі він був прооперований. Операція на головному мозку. Зараз він без свідомості на штучній вентиляції легень в медикаментозному сні,

– зауважив завідувач реанімаційним відділенням Полтавської обласної лікарні Валентин Білий.

Отримав поранення і його син, який наразі перебуває під охороною в лікарні.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Зазначають, що компанія, яка напала на власника кафе, їм уже відома. Багато з них вже відбували покарання за тяжкі злочини.

Вже затримали одного із нападників. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу стосовно інших учасників конфлікту.