Чому розійшлись Ілон Маск та Ембер Хьорд: мільярдер назвав причину

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Відомий винахідник-мільярдер нещодавно, за чутками преси, покинув свою дівчину Ембер Хьорд. Актриса була в розпачі, проте в офіційному коментарі під одним із фотографій екс-коханої він роз’яснив всю ситуацію.
Американська акторка опублікувала фотоколаж в своєму Instagram, де порівняла своє фото з колаж з диснеївською Русалонькою. І для того, щоб не було ще більше пліток в ЗМІ та в самому Голлівуді, Ілон Маск написав до фото два коментарі, в яких пояснив, що стало причиною їхнього розриву.
Читайте також: Колишня дівчина Ді Капріо показала дуже відверте фото
В одному з перших коментарів він залишив "серце" та написав слово "мило".
А в іншому, за деякий час, він звернувся до ЗМІ та користувачів.
Щоб покласти край усьому цьому галасу, який підняли ЗМІ вихідними, хочу прояснити: нехай ми з Ембер більше і не разом, ми як і раніше друзі і близькі люди, які кохають одне одного. Стосунки на відстані, коли у кожного дуже багато роботи і обов'язків, – це завжди складно. Але хто знає, що буде завтра,
– прокоментував Маск розлучення з коханою Ембер Хьорд.
Схоже, преса поквапилася з висновками і Ілон та Ембер розійшлися не через "охолодження почуттів" та "егоїстичний характер актриси", а через важку роботу та постійну відстань.
Нагадаємо, що в неділю 6 серпня в ЗМІ з'явились чутки, що мільярдер Ілон Маск, який є засновником компаній Tesla, SpaceX та ряду інших, покинув екс-дружину Джонні Деппа, Ембер Хьорд, після року стосунків.