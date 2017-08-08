Чому розійшлись Ілон Маск та Ембер Хьорд: мільярдер назвав причину

Відомий винахідник-мільярдер нещодавно, за чутками преси, покинув свою дівчину Ембер Хьорд. Актриса була в розпачі, проте в офіційному коментарі під одним із фотографій екс-коханої він роз’яснив всю ситуацію.

Американська акторка опублікувала фотоколаж в своєму Instagram, де порівняла своє фото з колаж з диснеївською Русалонькою. І для того, щоб не було ще більше пліток в ЗМІ та в самому Голлівуді, Ілон Маск написав до фото два коментарі, в яких пояснив, що стало причиною їхнього розриву.

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В одному з перших коментарів він залишив "серце" та написав слово "мило".

А в іншому, за деякий час, він звернувся до ЗМІ та користувачів.

Щоб покласти край усьому цьому галасу, який підняли ЗМІ вихідними, хочу прояснити: нехай ми з Ембер більше і не разом, ми як і раніше друзі і близькі люди, які кохають одне одного. Стосунки на відстані, коли у кожного дуже багато роботи і обов'язків, – це завжди складно. Але хто знає, що буде завтра,

– прокоментував Маск розлучення з коханою Ембер Хьорд.

Схоже, преса поквапилася з висновками і Ілон та Ембер розійшлися не через "охолодження почуттів" та "егоїстичний характер актриси", а через важку роботу та постійну відстань.

Нагадаємо, що в неділю 6 серпня в ЗМІ з'явились чутки, що мільярдер Ілон Маск, який є засновником компаній Tesla, SpaceX та ряду інших, покинув екс-дружину Джонні Деппа, Ембер Хьорд, після року стосунків.