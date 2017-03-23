Що стало причиною вибуху на військових складах неподалік Балаклії?

Вибух на військових складах / Фото з соцмереж

В ніч на середу, 23 березня, містечко Балаклія, що на Харківщині, здригнулось від вибухів на військовій базі, яка розташована неподалік. Через загрозу життю та здоров'ю населення цього районного центра а також навколишніх сіл, які перебувають у зоні можливого ураження, довелось евакуювати.