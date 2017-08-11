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Що стало причиною вибуху в будинку під Києвом: пояснення "Київоблгазу"

15:55, сьогодні 170 Читать новость на русском

В місті Ірпінь, що неподалік Києва, стався вибух газу. Рятувальники припустили, що причиною став витік побутового газу. Проте в "Київоблгазі" є інша версія події.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Місцеві жителі стверджують, що вибух пролунав близько 3 години ночі. Він був настільки потужний, що люди повибігали з квартир та почули характерний запах газу. Досі багато людей не наважуються повертатись у свої помешкання.

Досі комунальні служби та рятувальники працюють на місці події. Наразі офіційної версії вибуху в житловому будинку немає. За попередньою інформацією, вибух стався через витік побутового газу. Працівники "Київоблгазу" стверджують, що причиною інциденту був ремонт дороги.

Наша попередня версія така, що при виконанні ремонтних робіт, зокрема, розриванні дороги та заміні трубопроводу, був пошкоджений газопровід. Внаслідок цього стався витік газу, що пішов по теплотрасі та загазував підвальне приміщення,
– заявив технічний директор ПАТ "Київоблгаз" Павло Кишкар.

За словами Павла Кишкаря, всі ремонтні роботи здійснювались без погодження з газовими службами.

Наразі відомо, що вибух стався в однокімнатній квартирі на 1 поверсі. Внаслідок інциденту постраждало 4 людини: дві жінки та два чоловіка. Їх госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, що стався вибух газу в житловому будинку в Ірпіні, що на Київщині. Рятувальники евакуювали 27 мешканців. Вибух зруйнував у квартирі міжкімнатні двері, вибиті два вікна, пошкоджена дерев'яна підлога і обшивка вхідних дверей чотирьох квартир.

Теги: Новини України Новини Києва Вибух ДСНС
Джерело: 24 Канал
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