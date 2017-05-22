Що сталось з ув'язненими в Криму "українськими диверсантами"

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Кадрами із вибухівкою, гранатами та зброєю в Криму росіян лякали з літа до кінця осені 2016 року. Мовляв, усе це – арсенал українських диверсантів. І нібито один із них – Олексій Стогній. Його затримали 15 листопада. Його дружина каже, що відео – постановка. Чоловік якраз мав їхати до Києва.
Її чоловіка, як і вісьмох інших, тримають у слідчих ізоляторах Криму. Розгляд справ по суті досі не розпочали. А надані Росією державні адвокати не поспішають належно виконувати свою роботу. Наприклад, перший захисник затриманого ще влітку Євгена Панова якось забув про побої на тілі свого клієнта.
Правозахисники розповіли, що катували й інших затриманих. Передусім – для отримання потрібних свідчень під час допитів, що їх згодом оприлюднила ФСБ. Так і перетворили українців на диверсантів.
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Наразі в кримських СІЗО перебувають Євгеній Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володимир Причич, Дмитро Штибликов, Олексій Бесарабов, Володимир Дудка, Гліб Шаблій і Олексій Стогній. Рідню, принаймні до частини з них – пускають.
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