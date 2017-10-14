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Що станеться з організмом, якщо ви відмовитесь від м'яса

16:25, сьогодні 2082 Читать новость на русском
Як відмова від м'яса впливає на організм
Як відмова від м'яса впливає на організм / unsplash

Повна чи часткова відмова від споживання продуктів тваринного походження позитивно впливає на організм. Проте жоден науковець так і не зміг довести, що краще – відмовитись від м'яса чи продовжувати його споживати. Дискусії точаться й досі.

Якщо ж ви спробуєте відмовитися від споживання м’яса, хоча би в якості експерименти, то обов’язково помітите позитивні зміни в вашому організмі.

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Зниження ваги

Звіт, опублікований в журналі Академії харчування та дієтології, говорить про те, що люди, які відмовилися від м'яса, в середньому за місяць втратили 4,5 кілограмів. При цьому ніхто з випробовуваних не збільшував калорійність раціону і фізичні навантаження.

В першу чергу це пов’язано із тим, що ви автоматично обмежуєте споживання жирної, смаженої їжі та фаст-фуду. Проте не варто забувати, що макарони, каші та хліб – дуже калорійні. Якщо ви почнете їх споживати у більшій кількості – то зайві кілограми вас не оминуть. Тому ефект схуднення при відмові від м'яса можливий лише при помірному споживанні зазначених продуктів.

Користь вегетаріанства для організму
Користь вегетаріанства для організму

Нормалізується мікрофлора кишечника

Вегетаріанська дієта знижує ризик виникнення шкідливих збудників хвороб і стимулює протизапальні процеси в шлунку. У вегетаріанця з переходом на рослинну їжу в кишечнику з'являються бактерії-сапрофіти, які переробляють елементи, що надходить разом з їжею клітковину і дають організму тваринні білки. Фактично мікрофлора кишечника сама починає заповнювати нестачу білка.

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Знижується ризик виникнення серцево-судинних захворювань

Вчені довели, що якщо прибрати м'ясо з раціону, знизиться рівень холестерину в крові до 35%. А це, в свою чергу, захищає нас від серцево-судинних захворювань, продовжуючи молодість всього організму. Зокрема, дослідники встановили, що карнітин, що міститься в м'ясних продуктах, запускає в кишечнику хімічні реакції, які негативно позначаються на здоров'ї серцевого м'яза.

Відмова від м'яса позитивно позначиться на вашому здоров'ї
Відмова від м'яса позитивно позначиться на вашому здоров'ї

Поліпшується стан шкіри і запах тіла

Фрукти і овочі містять вітаміни і антиоксиданти, які борються з вільними радикалами і очищують шкіру зсередини. В результаті покращується стан шкірних покривів, зникає роздратування і невисипання. Крім цього, вчені довели, що м'ясоїди володіють характерним запахом тіла, якого немає у вегетаріанців.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: 4mama
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