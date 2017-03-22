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Що станеться з язиком, якщо його не чистити: моторошні наслідки

17:09, сьогодні 609 Читать новость на русском
Потрібно регулярно чистити язик
Потрібно регулярно чистити язик / pexels.com

Ми звикли регулярно чистити зуби, однак мало хто звертає увагу на язик, який потрібно також ретельно очищувати.

На язиці людини живе понад 700 різноманітних бактерій. Не всі вони шкідливі, однак якщо погані бактерії таки осядуть в роті – результати можуть бути не дуже позитивними, пише Women's Health.

Поганий запах

Це найпоширеніша проблема, яка виникає через недостатнє очищення роту. Язик, як губка, вбиває в себе усі бактерії. Пізніше саме вони виділяють неприємний запах. Ці бактерії люблять розташовуватись на задній частині язика. Тому стоматологи радять ретельно чистити язик, якщо хочете позбутись від смороду.

Менше смаку

Якщо не чистити язик, то він покривається певними бактеріями, залишками їжі та мертвою шкірою. Це все може притупляти смакові рецептори.

Волохатий язик

Дрібні частинки їжі та напоїв (наприклад, кави) можуть забиватись у пори язика. Якщо їх ніколи звідти не чистити, то язик може стати чорним та навіть покритись волоссям. І це не жарти. Однак це легко виправити, якщо почати чистити свій язик.

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Грибкові інфекції

В роті навіть може виникнути молочниця, якщо рівень бактерій у порожнині збільшиться в рази. В такому випадку на язиці можуть з’явитись білі плями.

Загалом, медики зможуть це легко вилікувати, однак краще не допускати та чистити язик.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
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