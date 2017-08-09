Що стоїть за гучними заявами Саакашвілі: думка експерта

Поведінка Міхеїла Саакашвілі, на жаль, підтверджує його налаштованість на привернення до себе уваги у контексті майбутнього судового процесу щодо втрати ним українського громадянства. Він добре розуміє, що необхідно підтримувати інтерес медіа до проблеми, тому робить ставку на епатажні заяви.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру суспільних відносин Євген Магда.

Заява Саакашвілі щодо нібито російського паспорта у міністра закордонних справ України Павла Клімкіна – це удар в штангу та демонстрація особистих образ. Навряд чи досвідчений політик Саакашвілі не розумів, що цю тезу підхоплять російські медіа, проте все одно використав її,

– зазначив Магда.

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За словами експерта, поїздки Міхеїлом Саакашвілі постсоціалістичними країнами – це, за великим рахунком, єдиний спосіб привернути увагу. Адже, говорить Євген Магда, в Західній Європі та США Саакашвілі відомий куди менше. На його думку, це не якась стратегія екс-президента Грузії – швидше за все, це тактичні дії політика, що намагається виграти час.

Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Саакашвілі позбавили українського громадянства. 1 серпня у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.



На момент позбавлення українського громадянства Саакашвілі перебував у США. 4 серпня стало відомо, що політик прибув з візитом до Польщі. У Варшаві він взяв участь у заходах з нагоди 73-ї річниці Варшавського повстання. 8 серпня стало відомо, що Саакашвілі полишив територію Польщі. Згодом він підтвердив, що перебуває в Литві. За словами Саакашвілі, йому пропонували стати громадянином цієї балтійської країни, проте він відмовився.

8 серпня Міхеїл Саакашвілі заявив, що глава МЗС України Павло Клімкін має громадянство Росії.

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