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Що стоїть за гучними заявами Саакашвілі: думка експерта

17:19, сьогодні 1714 Читать новость на русском
Саакашвілі заявив, що глава МЗС має громадянство Росії
Саакашвілі заявив, що глава МЗС має громадянство Росії / Фокус

Поведінка Міхеїла Саакашвілі, на жаль, підтверджує його налаштованість на привернення до себе уваги у контексті майбутнього судового процесу щодо втрати ним українського громадянства. Він добре розуміє, що необхідно підтримувати інтерес медіа до проблеми, тому робить ставку на епатажні заяви.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру суспільних відносин Євген Магда.

Заява Саакашвілі щодо нібито російського паспорта у міністра закордонних справ України Павла Клімкіна – це удар в штангу та демонстрація особистих образ. Навряд чи досвідчений політик Саакашвілі не розумів, що цю тезу підхоплять російські медіа, проте все одно використав її,
– зазначив Магда.

Читайте також: Клімкін різко відповів на звинувачення Саакашвілі в наявності громадянства Росії

За словами експерта, поїздки Міхеїлом Саакашвілі постсоціалістичними країнами – це, за великим рахунком, єдиний спосіб привернути увагу. Адже, говорить Євген Магда, в Західній Європі та США Саакашвілі відомий куди менше. На його думку, це не якась стратегія екс-президента Грузії – швидше за все, це тактичні дії політика, що намагається виграти час.

Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Саакашвілі позбавили українського громадянства. 1 серпня у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.

На момент позбавлення українського громадянства Саакашвілі перебував у США. 4 серпня стало відомо, що політик прибув з візитом до Польщі. У Варшаві він взяв участь у заходах з нагоди 73-ї річниці Варшавського повстання. 8 серпня стало відомо, що Саакашвілі полишив територію Польщі. Згодом він підтвердив, що перебуває в Литві. За словами Саакашвілі, йому пропонували стати громадянином цієї балтійської країни, проте він відмовився.

8 серпня Міхеїл Саакашвілі заявив, що глава МЗС України Павло Клімкін має громадянство Росії.

Читайте також: Не громадянин: чому Порошенко відібрав громадянство у Саакашвілі?

Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Павло Клімкін Саакашвілі втратив українське громадянство
Джерело: 24 Канал
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