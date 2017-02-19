Що в МВС змінилось на краще: думка заступниці Авакова

Однією із найважливіших змін у системі міністерства внутрішніх справ заступниця Авакова Анастасія Дєєва вважає прихід нових людей, які зацікавлені в роботі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю сайту "24".

Нові люди в самій системі. Дуже рада, що через конкурс з'являються нові співробітники, вони зацікавлені, вони мають можливість ділитися своїми ідеями, досвідом, навичками та професійними якостями. У ньому з'являється більше жінок. Це робить систему набагато кращою, ефективнішою і відкритою,

– зазначила Дєєва.

Заступниця міністра також поділилась враженнями про покращення у сфері, за яку вона безпосередньо відповідає, а саме – міжнародна співпраця та євроінтеграція.

"Міжнародна підтримка збільшилася. Партнери, які надають нам і матеріальну, і експертну допомогу, весь час підключаються до роботи і підтримують в складних ситуаціях. Вони стоять з нами пліч-о-пліч, як би не було. Міжнародні партнери – це така група людей, які в три рази уважніше ставляться до того, що відбувається в системі, ніж навіть наші громадяни. Це їхня робота, їх гроші і їх ресурс, які вони вклали в розвиток системи. Цього б не було, якби вони не бачили реальних змін", – зазначила вона.

Ефективність комунікації змінилася. Не скажу за всіх, кажу тільки за свою ділянку роботи – комунікація з міністром Аваковим, з іншими заступниками та керівниками підрозділів, з рядовими співробітниками стала настільки простою, швидкою та ефективною, що багато питань нарешті вирішуються, ми уникаємо дублювання якихось функцій і того, що хтось десь відсиджується, сподіваючись, що цього не помітять,

– додала заступниця міністра.

Більше про 100 днів роботи Анастасії Дєєвої в МВС читайте в інтерв'ю Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны