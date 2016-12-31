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Що варто пам’ятати: найважливіші події війни на Донбасі за 2016 рік

20:59, сьогодні 173 Читать новость на русском
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Попри домовленість у Мінську про повне припинення вогню на час новорічних свят, обстріли з боку сепаратистів не припиняються, українські військові іноді змушені реагувати на збройні провокації.

Сьогодні війна вже стала частиною життя українців. За зведеннями прес-центру минулоріч на полі бою, за даними Міноборони, загинуло 212 бійців. Понад 1200 були поранені – це ціна утримання лінії фронту, але лише на перший погляд.

Місяцями бойовики змінювали найгарячіші точки протистояння – Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Зайцеве, Майорськ, Широкине, Станиця Луганська, Кримське та багато інших населених пунктів опинялися під інтенсивним ворожим вогнем.

І лінія фронту зміщується – української землі стає усе більше. В лютому бойовики залишили Широкине без жодних боїв. Кинули російську зброю, уніформу. Саперам тут роботи на багато років. А саме місто майже зрівняли із землею артилерійськими обстрілами, які тривають і зараз. Люди сюди повернуться не скоро.

Український військовий у Широкиному

А це ще одна гаряча точка – Авдіївська промислова зона. Увесь рік тут лунає артилерія і стрілецькі бої на відстані у кілька десятків метрів. Велика війна на маленькому клаптику землі тут тривала майже увесь минулий рік.

Ще одне нагадування про велику війну – події на Світлодарській дузі у грудні. Неподалік Дебальцевого терористи спробували захопити українські позиції. Контрнаступ у відповідь відкинув бойовиків, і українські армійці зайняли стратегічно важливі позиції і висоти. Попри багатогодинні масовані артудари і неодноразові контратаки, позицій терористи назад не отримали.

Український прапор на в'їзді в Авдіївку

Усі ці території за Мінськом належать Україні, втім окупанти їх не залишають. І перемовини із терористами не працюють. Ініціатива розведення військ на 1 кілометр одне від одного у трьох населених пунктах спрацювала лише частково – у Золотому і Петрівському.

В цій зоні можуть знаходитись тільки офіцери Спільного центру. Що і буде зроблено – тут буде виставлений цілодобовий пост. Є й пости для ОБСЄ, але міжнародні спостерігачі на призначені їм пункти приїжджають хіба на півгодини, і то не щодня.

А от в Станиці Луганській відведення кілька разів зривалось і наразі не відбулось. У цьому місті майже не залишилось непошкоджених будинків через запеклі бої у 2015-му році.

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Українські бійці, виконуючи наказ, розібрали свої непередові позиції. Бойовики цього не зробили.

За річкою вже Луганськ. І бойовики тут жодного разу не дотримались необхідного режиму тиші для розведення військ. І плани розвести війська на інших ділянках лінії фронту залишились лише на папері.

Майже без прогресу залишилося і звільнення українських заручників. Лиш 16 з них цього року опинилися вдома. Серед них – оборонець Донецького аеропорту Тарас Колодій, який пробув в полоні майже 2 роки, працівник ООН Юрій Супрун та партизан Володимир Жемчугов. Він повернувся додому майже без зору, обох рук та з численними травмами.

Проте боротьба за українських заручників триває. І досі у підвалах та тюрмах на окупованих територіях перебуває 109 українців і військових, і цивільних. І вони чекають на повернення додому.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Україна Політика Війна на Донбасі
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