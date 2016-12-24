Що відбувається з грошима "ПриватБанку" в окупаційному Криму

Під час окупації Криму усе майно "ПриватБанку" було вкрадено російськими окупантами.

Вкладник "ПриватБанку" з окупованого Криму Євген досі не отримав свої гроші у розмірі 40 тисяч доларів. Йому пояснили, що гроші нібито застрягли у кримському сховищі, яке викрали російські окупанти.

У так званому Фонді гарантування вкладів Криму чоловіку запропонували мізерну компенсацію. Таких людей 800 тисяч по всьому півострову. Кримський "ПриватБанк" окупаційна влада оголосила націоналізованим. Після націоналізації банку вже в Україні кримські вкладники не отримали жодних гарантій.

Все, що там було, це все націоналізовано. Активи, фактично, були викрадені. Тому питання, які вирішуються у судах, пов’язані з позовами до Росії, – пояснив прес-секретар "ПриватБанку".

Натомість адвокат Ростислав Кравець запевнив, що кримчани мають реальні шанси отримати свої вклади назад від України, якщо банк продовжить свою діяльність шляхом судових позовів.

Окупаційна влада півострова продає майно ПриватБанку та обіцяє повернути кошти після завершення цього процесу.

Дивіться повний випуск програми Крим Реалії о 18-30 на 24 каналі