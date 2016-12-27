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Що відіграє найважливішу роль у пошуку партнера: дослідження науковців

20:22, сьогодні 1267 Читать новость на русском
Пара
Пара / sunny7.ua

Вчені з університету Толедо (Огайо) з'ясували, що найчастіше партнери шукають собі половинку, оцінюючи її дохід та місце проживання.

Результати досліджень вони опублікували у журналі "Географічний огляд", пише "Gazeta.ua".

За основу вчені взяли дані із соціальної мережі для знайомств Ashley Madison (була зламана хакерами у 2015 році). Як відомо, цей ресурс, на відміну від інших, сортує користувачів за рівнем доходів, місцем проживання та релігією.

Оскільки більшість користувачів ресурсу – переважно покинуті або нещасні від колишнього шлюбу, значна частина їх обережно ставиться до пошуків "половинки". Тож основним чинником у пошуку став дохід.

За даними науковців, багато молодих людей шукають однолітків без історії заміжжя та без дітей. Також, що цікаво, віруючі набагато рідше обманюють своїх партнерів. Тож цей чинник також впливає на пошук партнера.

Канадські вчені рекомендують подружній парі спати окремо, адже це покращить самопочуття та забезпечить більш тісні стосунки.

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Теги: Україна LifeStyle дослідження Секс
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