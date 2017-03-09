Що відомо про одеського бізнесмена, якого застрелили у Києві

Просто під вікнами житлового будинку у Києві зловмисник розстріляв автівку одеського бізнесмена Олександра Ряжева. Він загинув одразу – на очах у своїх малих дітей. Однією з версій убивства поліція вважає професійну діяльність чоловіка.

Вбивство сталося у той час, коли автомобіль Mercedes заїхав у подвір’я. саме за його кермом був бізнесмен із Одеси. У машині також були двоє його малих дітей. Вони поверталися додому. Раптом до автівки підбіг невідомий чоловік і почав впритул стріляти. Водій загинув на місці, а його дітей із пораненнями доправили в лікарню.

У поліції кажуть що було 10 пострілів. Восьмирічна дівчинка отримала вогнепальне поранення в руку. Їй надали медичну допомогу і зараз вона вже вдома. А в шестирічного хлопчика – поранена нога. Йому зробили операцію. Він досі перебуває в лікарні "Охматдит". Лікарі повідомили, що нині життю дітей нічого не загрожує.

За фактом вбивства батька двох дітей поліція відкрила кримінальне провадження. Стрілка шукають.

Встановлюються свідки, відеозаписи з камер спостереження. Будемо розглядати професійну діяльність і особисте життя. І потім будуть відпрацьовуватися інші версії. які будуть виникати,

– повідомив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

Відомо, що 52-річний Олександр Ряжев на прізвисько "Беня" був власником популярного в Одесі ресторану "Вітрина". І 10 років тому у нього стався конфлікт із орендодавцем, який відмовився продовжувати договір оренди із закладом. Через це навіть була довготривала судова тяганина.

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що Ряжев брав участь у рейдерському захопленні одного з приміщень одеської "Облспоживспілки".

Та однією з найскандальніших була справа універмагу в Києві, який Ряжев нібито шляхом різних махінацій викупив за копійки, а потім продав іноземцям.

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