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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Що вилучили під час гучних затримань в екс-посадовців: список вражає

19:15, сьогодні 489
Що вилучили під час гучних затримань в екс-посадовців
Що вилучили під час гучних затримань в екс-посадовців / lombard-capital.com.ua

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос оприлюднив звіт про 72 години Військової прокуратури. Під час затримання екс-податківців було вилучено чимало готівки, кілограми золота, елітні авто, дорогі годинники та інше.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Матіос нагадав, що за участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем було затримано 23 екс-чиновників часів Клименка.

"Судом арештовано з правом застави – 11 підозрюваних, запобіжний захід (застава) обрано для 7 підозрюваних, запобіжний захід (особисте зобов'язання) обрано для 4 підозрюваних", – йдеться у повідомленні.

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Загальна сума застав, визначених судом, склала 326 мільйонів 128 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих 23 елітних автомобілі, зокрема, марок "Бентлі", "Мерседес", "Лексус" та "БМВ".

Також було вилучено 20 картин 18-19 століття, понад 20 коштовних годинників, майже 4 кілограми золота, 5,5 мільйонів доларів готівкою та 3,7 мільйонів гривень.

Що вилучили під час гучних затримань в екс-посадовців

Під час затримання екс-податківців було вилучено чимало готівки, золота, елітні авто, дорогі годинники.

"І до речі – чекайте наступну хвилю. Зараз займаємося арештом іншого майна", – наголосив Анатолій Матіос.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.

Теги: Україна гроші Олександр Клименко Масові затримання екс-посадовців в Україні Анатолій Матіос Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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