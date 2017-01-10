Що впливає на старіння нашої шкіри: головні причини

Наша шкіра старіє з багатьох різних причин, але головні з них – це погані звички і сонце.

Алкоголь та сигарети – люті вороги красивого обличчя. Спиртне перешкоджає оновленню клітин, викликає набряклість і зневоднення, а нікотин зменшує приплив крові до шкіри обличчя, і таким чином прискорює її старіння.

Активне сонце може стати причиною пігментації і старіння шкірного покриву. І влітку, і взимку варто користуватися косметикою з SPF-фільтром. Також експерти радять уникати прогулянки влітку в обідню пору.

Гаряча вода пересушує шкіру, що не кращим чином позначається на її зовнішньому вигляді. Найкраще умиватися прохолодною водою.

На структуру також шкіри можуть впливати і деякі медикаменти.

Щоб мати гарний вигляд, не варто хвилюватися. Адже через тривалі стреси шкіра недоотримує живлення і кисень. А гормон стресу зупиняє процес ділення клітин і виникнення колагенових волокон.

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