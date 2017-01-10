  • укр
  • рус
01:01
10 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Тарифи на опалення перераховують. Золотий глобус-2017
Випуск новин
22:22, 9 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Що впливає на старіння нашої шкіри: головні причини

00:17, сьогодні 511 Читать новость на русском
Що робить шкіру старішою
Що робить шкіру старішою / www.gettyimages.com

Наша шкіра старіє з багатьох різних причин, але головні з них – це погані звички і сонце.

Алкоголь та сигарети – люті вороги красивого обличчя. Спиртне перешкоджає оновленню клітин, викликає набряклість і зневоднення, а нікотин зменшує приплив крові до шкіри обличчя, і таким чином прискорює її старіння.

Активне сонце може стати причиною пігментації і старіння шкірного покриву. І влітку, і взимку варто користуватися косметикою з SPF-фільтром. Також експерти радять уникати прогулянки влітку в обідню пору.

Гаряча вода пересушує шкіру, що не кращим чином позначається на її зовнішньому вигляді. Найкраще умиватися прохолодною водою.

На структуру також шкіри можуть впливати і деякі медикаменти.

Щоб мати гарний вигляд, не варто хвилюватися. Адже через тривалі стреси шкіра недоотримує живлення і кисень. А гормон стресу зупиняє процес ділення клітин і виникнення колагенових волокон.

Читайте також: Дерматологи пояснили, чому не варто вмивати обличчя під душем

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Інструмент підтримки чи банальне збагачення: кому вигідне створення
9 січня, 22:32 Інструмент підтримки чи банальне збагачення: кому вигідне створення "Аграрного фонду"?
Андрій Вігірінський 1017
Серйозні вибухи газу та жертви негоди, – головне за добу
9 січня, 22:07 Серйозні вибухи газу та жертви негоди, – головне за добу
496
Чого не знає Рабінович?
9 січня, 20:01 Чого не знає Рабінович?
Наталія Лебідь 1 2368
Разговор о войне – это разговор, в котором все слова лишние
9 січня, 19:01 Разговор о войне – это разговор, в котором все слова лишние
Володимир Шередега 1 2180
Небезпечна краса: ефектні виверження вулканів у різних частинах світу
9 січня, 13:06 Небезпечна краса: ефектні виверження вулканів у різних частинах світу
1252
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук