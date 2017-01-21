Що встиг зробити Трамп у перший день президентства: коротко про головне

У перший день президентства Дональд Трамп часу не гаяв – першими ж розпорядженнями почав позбуватися спадку свого попередника.

Трамп відписав президентських указ, який розпочинає процес скасування запровадженої Бараком Обами реформи охорони здоров'я, яка передбачала обов'язкове медичне страхування для всіх верств населення. Указ Трампа дозволяє держустановам не квапитись із застосуванням норм.

Після інавгурації змінився і сайт Білого дому. На головній сторінці красується гасло передвиборчої кампанії Трампа "Зробимо Америку великою знову". З'явилися розділи, присвячені програмам нового президента. Водночас зникли сторінки про політику щодо зміни клімату та права ЛГБТ-спільнот.

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Світові лідери шлють вітання Трампу з інавгурацією. Україна будуватиме співпрацю з адміністрацією нового глави США, грунтуючись на трьох блоках питань. Про це заявив посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий.

Зараз треба більше працювати з новою адміністрацією в питаннях інвестицій, реформ, торгівлі. Я думаю, що прагматична зорієнтованість нової команди дає змогу нам по-новому показати можливості України,

– зазначив Чалий.

Налаштовані на співпрацю із Трампом і у Кремлі. Та чи готовий до цього новий господар Білого дому – покаже час.

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Тим часом світ вибухнув антитрампівськими протестами. У Австралії та Новій Зеландії на вулиці вийшли майже три тисячі людей. Більшість – жінки. Вони обурені заявами нового очільника США. Акцію назвали маршем проти мови ворожнечі, ксенофобії і риторики ненависті. Сотні людей вийшли на схожу акцію у Римі.