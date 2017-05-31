Що втратить Україна після початку дії Угоди про асоціацію: думка експерта

У зв’язку із набуттям чинності Угоди про асоціацію з ЄС деякі сектори економіки зазнають втрат. У першу чергу – сільське господарство і машинобудування. І це було закладено ще під час підготовки Угоди – тоді, коли Петро Порошенко був міністром економіки.

Про це сайту "24" повідомив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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"Вже тоді говорили, що повинен бути жорсткий діалог з українськими і європейськими лобістами з метою захисту наших економічних позицій, щоб не допустити перекосів. Але через війну, через те, що Угода про асоціацію стала самоціллю, були складності з її підписанням і ратифікацією, українська влада була вимушена не вдаватися до гострих дискусій. Вирішили не ламати європейців у питаннях квот і пішли на значні поступки", – говорить експерт.

Тому, за його словами, хоча тепер будуть спрощені процедури доступу України до певних сегментних ринків, але, щоб вигідно на них позиціонуватися, потрібно мати якість товару, адекватну експортну і маркетингову стратегії його просування.

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Багато хто думає, що коли ринки відкриються, то наш умовно "голландський" сир конкуруватиме із сирами Голландії. На українські вина і сири в Європі немає особливого попиту. Треба шукати унікальні пропозиції, які можуть зіграти в позитив,

– переконаний Віталій Кулик.

При цьому, говорить він, Угода ніяк не наближує Україну до членства в ЄС. Однак переговори можна починати вже зараз. Але, зазначає Кулик, спочатку маємо виконати домашнє завдання по Асоціації, довести, що до нас немає претензій по "безвізу", і лише потім підіймати питання про перспективу членства.

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"Зараз можна вже ініціювати перші кроки по перспективі членства України в ЄС. Хоча Європа до цього не готова. Але варто почати дискусію з політичними групами, європейським суспільством, сформувати групу друзів", – вважає політолог.

Нагадаємо, 30 травня сенат Нідерландів схвалив Угоду про Асоціацію Україна – ЄС. Нідерланди були єдиною державою ЄС, яка ще не ратифікувала угоду щодо більш тісної політичної, безпекової та торгової співпраці з Україною. Європарламент 16 вересня 2014 ратифікував Угоду синхронно з Верховною Радою України (у вигляді телемосту за допомогою технології Skype). За ратифікацію проголосувало 355 депутатів Верховної Ради та 535 депутатів Європарламенту.



1 листопада 2014 року набрало чинності тимчасове застосування Угоди, яке відкрило українським виробникам європейські ринки.

Більш детально про підписання Угоди про асоціацію з ЄС читайте в матеріалі: Угода про асоціацію з ЄС: що виграє, а що втратить Україна?