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Що їсти для гострого розуму

11:27, сьогодні 3445 Читать новость на русском
Щоб бути кмітливим – їжте рибу
Щоб бути кмітливим – їжте рибу / Getty Images

Дослідження вчених підтвердили, що регулярне вживання риби підвищує розумові здібності.

Вчені провели експеримент, в якому взяли участь п'ять тисяч добровольців. Всі вони вживали рибу більше разів на тиждень, пише Сosmo.

Через три роки було проведено тестування розумових здібностей учасників дослідження.

Як з'ясувалося, кращі результати в тестах показали ті, хто їв рибу щотижня.

Крім того, за словами вчених, позитивний ефект від риби залишається незмінним, навіть коли ми припиняємо вживати ці продукти. Наш організм може накопичувати корисні речовини, які є у рибі. Це відбувається завдяки поліненасиченим жирним кислотам омега-3, які відіграють важливу роль у розвитку мозку.

Для покращення пам'яті, уваги і концентрації, рекомендовано їсти рибу не менше 3 разів на тиждень.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове харчування
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