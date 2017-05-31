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Що їсти для міцного сну: список продуктів

19:42, сьогодні 1439 Читать новость на русском
Банани допомагають міцно спати
Банани допомагають міцно спати / pexels.com

Міцний сон – запорука здорового життя та хорошого самопочуття.

Однак деколи заснути буває не так легко, тоді на допомогу приходять ліки та інші засоби, а це не дуже корисно для нашого організму. Мало хто знає, що для здорового сну потрібно їсти правильні продукти.

За хороший сон відповідають вітаміни B3 і B6, кальцій і магній. Вживаючи продукти із цими мінералами, поліпшуються обмінні процеси в головному мозку та знімається напруга.

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Добова норма вітаміну B3 міститься в декількох шматочках житнього хліба або парі скибочок сиру. Щоб поповнити запаси вітаміну B6 в організмі, досить щодня їсти салат зі свіжих овочів з телятиною чи печінкою.

Ви також спатимете краще, якщо у раціоні постійно будуть:

яйця;

банани;

риба;

вівсянка;

молочні продукти;

вишня і черешня;

мигдаль;

насіння льону;

нут;

мед;

трав'яні чаї.

Теги: LifeStyle Здорове харчування
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