Що їсти для міцного сну: список продуктів

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Міцний сон – запорука здорового життя та хорошого самопочуття.
Однак деколи заснути буває не так легко, тоді на допомогу приходять ліки та інші засоби, а це не дуже корисно для нашого організму. Мало хто знає, що для здорового сну потрібно їсти правильні продукти.
За хороший сон відповідають вітаміни B3 і B6, кальцій і магній. Вживаючи продукти із цими мінералами, поліпшуються обмінні процеси в головному мозку та знімається напруга.
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Добова норма вітаміну B3 міститься в декількох шматочках житнього хліба або парі скибочок сиру. Щоб поповнити запаси вітаміну B6 в організмі, досить щодня їсти салат зі свіжих овочів з телятиною чи печінкою.
Ви також спатимете краще, якщо у раціоні постійно будуть:
яйця;
банани;
риба;
вівсянка;
молочні продукти;
вишня і черешня;
мигдаль;
насіння льону;
нут;
мед;
трав'яні чаї.