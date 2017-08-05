Що їсти у спеку: поради лікаря

У спеку краще відмовитись від прохолодних напоїв та м'яса, а налягати на овочі та фрукти.

Про це розповів фітотерапевт Борис Скачко, передає Unian.

За словами експерта, в спеку краще їсти овочі та фрукти. Їх можна їсти сирими, а можна і приготувати. Від білкових продуктів варто відмовитись, адже білок підвищує обмін речовин на 40%, а це сильно розігріває органзм. Експерт допускає вживання м'яса, якщо температура впаде до 30 і нижче градусів.

Читайте також: Які напої небезпечно вживати у спеку

Зі слів експерта, білок можна замінити на кисломолочні продукти. Також варто дуже пильно в спекотні дні ставитись до випитої води. Скачко радить вживати мінімум 5% рідини від маси тіла в день, а при температурі за 30 градусів — ще більше.

Якщо в організмі мало води, то до нирок вона не доходить, організм перегрівається і може статись тепловий удар.

"Про воду з холодильника краще забути. Трахея складається з хрящових кілець на три чверті, а задня чверть – м'яка тканина. У цьому місці до трахеї прилягає стравохід. Коли ми випиваємо холодної води, стравохід охолоджується і охолоджується трахея. Знижується імунітет, і людина, як мінімум, заробляє трахеїт, а як максимум — пневмонію", – розповів експерт.