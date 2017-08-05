Що їсти у спеку: поради лікаря

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У спеку краще відмовитись від прохолодних напоїв та м'яса, а налягати на овочі та фрукти.
Про це розповів фітотерапевт Борис Скачко, передає Unian.
За словами експерта, в спеку краще їсти овочі та фрукти. Їх можна їсти сирими, а можна і приготувати. Від білкових продуктів варто відмовитись, адже білок підвищує обмін речовин на 40%, а це сильно розігріває органзм. Експерт допускає вживання м'яса, якщо температура впаде до 30 і нижче градусів.
Читайте також: Які напої небезпечно вживати у спеку
Зі слів експерта, білок можна замінити на кисломолочні продукти. Також варто дуже пильно в спекотні дні ставитись до випитої води. Скачко радить вживати мінімум 5% рідини від маси тіла в день, а при температурі за 30 градусів — ще більше.
Якщо в організмі мало води, то до нирок вона не доходить, організм перегрівається і може статись тепловий удар.
"Про воду з холодильника краще забути. Трахея складається з хрящових кілець на три чверті, а задня чверть – м'яка тканина. У цьому місці до трахеї прилягає стравохід. Коли ми випиваємо холодної води, стравохід охолоджується і охолоджується трахея. Знижується імунітет, і людина, як мінімум, заробляє трахеїт, а як максимум — пневмонію", – розповів експерт.