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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Що їсти від болю у спині: 7 продуктів

09:01, сьогодні 1302 Читать новость на русском
Їжте ці продукти і про зарядку не забувайте
Їжте ці продукти і про зарядку не забувайте / Фото з відкритих джерел

Люди, які працюють в офісі, знайоме відчуття болю у спині, яке заважає працювати продуктивно.

Дієтологи Шона Вілкінсон, Мерілі Гленвіль та Кассандра Бернс назвали 7 продуктів, які допоможуть позбутися болю в спині, пише видання The Daily Mail.

Буряк

Крім користі для серцево-судинної системи, буряк може допомогти у боротьбі із запальними процесами, які спричинюють біль у спині.

Червона капуста

Цей овоч багатий на антиоксиданти, близькі за своїми властивостями до тих, які є в ягодах. Вона також насичена вітаміном С.

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Жирна риба

Лосось, макрелі, сардини та оселедець – джерело омега-3 жирів. Риба корисна не тільки для серця, а також мають протизапальну дію.

Листя зелені

Листова зелень, наприклад, шпинат, багата на каротиноїди та флавоноїди, які допоможуть людям, які постійно працюють сидячи за столом, попередити симптоми запаленої спини.

Помаранчеві овочі

Гарбуз, морква та інші овочі, які помаранчевого кольору, містять багато каротеноїдів. Бета-каротин, який належить до цього типу речовин, здатний перетворюватися у вітамін А, який відповідальний за посилення імунної системи людини.

Ананас

Цей фрукт багатий на комплекс ферментів, що має потужні протизапальні функції.

Ягоди

Більшість ягід містять антоціани – компоненти, що забарвлюють їх, наприклад, у червоний колір. Антоціани мають потенційну антиоксидантну та протизапальну дію.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
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