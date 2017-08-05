Що загрожує пацієнту, який влаштував різанину у психлікарні Львова

Пацієнту Львівської обласної психіатричної лікарні, який вчора, 4 серпня, взяв у заручники 76 людей і поранив 10 осіб, оголосили підозру у замаху на вбивство.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у відділі комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "замах на вбивство".

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Наразі психічно хворого пацієнта, який влаштував криваву різанину, утримують під вартою в одному з корпусів Львівської обласної психіатричної лікарні.

За словами директорки департаменту охорони здоров'я Львівської обладміністрації Ірина Микичак, троє поранених пацієнтів перебувають у важкому стані. Їхнє життя намагаються врятувати медики лікарні швидкої допомоги та 8-ї клінічної лікарні Львова.

Крім цього, департамент охорони здоров'я розпочав службове розслідування інциденту.

Додамо, що під час штурму поранень зазнали п'ятеро поліцейських.

Нагадаємо, вчора, 4 серпня, у психлікарні Львова, що на вулиці Кульпарківській, один із хворих вибив вікно та забарикадувався з іншими пацієнтами лікарні. Далі він почав різати хворих.