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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Що загрожує пацієнту, який влаштував різанину у психлікарні Львова

12:49, сьогодні 1627 Читать новость на русском

Пацієнту Львівської обласної психіатричної лікарні, який вчора, 4 серпня, взяв у заручники 76 людей і поранив 10 осіб, оголосили підозру у замаху на вбивство.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у відділі комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "замах на вбивство".

Читайте також: В поліції розповіли деталі про пацієнта, який влаштував криваву різанину у психлікарні Львова

Наразі психічно хворого пацієнта, який влаштував криваву різанину, утримують під вартою в одному з корпусів Львівської обласної психіатричної лікарні.

За словами директорки департаменту охорони здоров'я Львівської обладміністрації Ірина Микичак, троє поранених пацієнтів перебувають у важкому стані. Їхнє життя намагаються врятувати медики лікарні швидкої допомоги та 8-ї клінічної лікарні Львова.

Крім цього, департамент охорони здоров'я розпочав службове розслідування інциденту.

Додамо, що під час штурму поранень зазнали п'ятеро поліцейських.

Нагадаємо, вчора, 4 серпня, у психлікарні Львова, що на вулиці Кульпарківській, один із хворих вибив вікно та забарикадувався з іншими пацієнтами лікарні. Далі він почав різати хворих.

Теги: Новини України Львів Кримінальні новини
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