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Що зробить Кремль у відповідь на висилку дипломатів з Молдови: думка експерта

19:53, сьогодні 862 Читать новость на русском
Путін хоче посилити позиції свого ставленика Ігоря Додона
Путін хоче посилити позиції свого ставленика Ігоря Додона / Znaj.ua

Росія у відповідь на рішення Кишинева про оголошення п’ятьох співробітників посольства РФ персонами нон грата може вислати весь склад посольства Молдови. Але, швидше за все, Росія відповість економічними контрзаходами.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру суспільних відносин Євген Магда.

Політичний експерт нагадав, що Молдова – парламентська республіка. І там зараз є серйозний конфлікт між проєвропейським урядом і парламентом, з одного боку, і суто проросійським президентом Ігорем Додоном – з іншого. І вони в різні способи конкурують між собою.

Росія може вислати молдовських дипломатів. Але Кремль не захоче входити в пряму конфронтацію з однією з найменших країн Європи. Тому робитиме все, щоб послабити позиції молдовського уряду, але при цьому не зашкодити Додону. Зокрема, Москва може відповісти економічними контрзаходами. Це може призвести до збільшення рейтингу соціалістичної партії Додона,
– підкреслив Євген Магда.

Нагадаємо, у Молдові оголосили п'ятьох співробітників посольства Російської Федерації персонами нон грата. Цю інформацію підтвердила речниця Мністерства закордонних справ і європейської інтеграції Ана Самсон. За інформацією молдовського ресурсу NewsMaker, одним із тих, кого виганяють з країни, виявився помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудін, який, зокрема, є фігурантом справи про шпигунство та держраду.

Президент Молдови Ігор Додон рішення уряду вислати з країни п’ятьох російських дипломатів назвав обурливим.

Теги: Україна Політика Володимир Путін Новини Росії Молдова
Джерело: 24 Канал
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