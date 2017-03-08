12:43
8 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. РПЦ прирівняло Поклонську до святих. Валізка для Путіна
Вєсті Кремля
21:49, 7 березня
Вєсті.UA. Баланда для Насірова. Священики та повії
Вєсті.UA
19:49, 7 березня
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, сьогодні
Випуск новин за 11:00: Третій день слухань у Гаазі. Унікальна знахідка у Тернополі
Випуск новин
12:19, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Щоб кожна жінка дочекалась свого чоловіка з передової, – привітання бійців з-під обстрілів

11:50, сьогодні 98 Читать новость на русском
Бійці на передовій
Бійці на передовій / Кадр з відео

В Міжнародний жіночий день привітати всіх жінок, своїх матерів, дочок, сестер і дружин не забули і бійці, які тримають лінію фронту на Донбасі.

Привітання вони записали з передової, де на задньому фоні чутно звуки обстрілів.

Ми хочемо привітати всіх своїх жінок, дочок, сестер з Міжнародним жіночим днем, і сказати, щоб вони там за нас не переживали,
– йдеться в привітанні.

Також бійці побажали "щоб кожна жінка дочекалась свого чоловіка, які зараз тут, поруч з нами".

Читайте також: В армії можна залишатися жінкою, – ніжний ролик про чарівних жінок-військових

Теги: Україна 8 березня Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жінка чи чоловік: хто ховається під відомими псевдонімами?
сьогодні, 12:30 Жінка чи чоловік: хто ховається під відомими псевдонімами?
Анастасія Ковач-Петрушенко 103
8 березня в Німеччині – свято канцлерки та квіткарок
сьогодні, 11:03 8 березня в Німеччині – свято канцлерки та квіткарок
Борис Немировський 356
Чим закінчиться роман Путіна і Трампа
сьогодні, 11:02 Чим закінчиться роман Путіна і Трампа
Блог Медіа 491
8 відомих феменісток: цитати, що змушують задуматися
сьогодні, 10:04 8 відомих феменісток: цитати, що змушують задуматися
Настя Сукач 870
Жінка в тіні. Без кого не було би поезії Маяковського, музики Леннона та прози Бредбері
сьогодні, 09:01 Жінка в тіні. Без кого не було би поезії Маяковського, музики Леннона та прози Бредбері
Олена Булан 608
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Мосійчук зробив цікаве зізнання
18 січня , 10:33
Журналіст виокремив цікаву деталь у нападі на виставку про Майдан у Києві
8 лютого , 08:17
Шевченковий маршрут: що відвідати і подивитися у Кобзареві дні
 9 березня , 10:04
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук