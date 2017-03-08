Щоб кожна жінка дочекалась свого чоловіка з передової, – привітання бійців з-під обстрілів

В Міжнародний жіночий день привітати всіх жінок, своїх матерів, дочок, сестер і дружин не забули і бійці, які тримають лінію фронту на Донбасі.

Привітання вони записали з передової, де на задньому фоні чутно звуки обстрілів.

Ми хочемо привітати всіх своїх жінок, дочок, сестер з Міжнародним жіночим днем, і сказати, щоб вони там за нас не переживали,

– йдеться в привітанні.

Також бійці побажали "щоб кожна жінка дочекалась свого чоловіка, які зараз тут, поруч з нами".

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