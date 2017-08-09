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Щоб ми не запрошували невідомих гастролерів, – Омелян прокоментував відставку Балчуна

13:27, сьогодні 225 Читать новость на русском
Відставку Балчуна з поста глави
Відставку Балчуна з поста глави "Укрзалізниці" прокоментував Омелян / 24 Канал

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував відставку Войцеха Балчуна з посади глави "Укрзалізниці". Він зазначив, що радіє з цього факту.

"Я щасливий з двох моментів. Що відбулося звільнення Балчуна і що відбулося звільнення мого першого заступника міністра", – сказав Омелян.

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"Проблема не в Балчуні персонально. Проблема в тому, що в нас є маса фактів зловживань, маса фактів впливу політичних, кримінальних угруповань на роботу "Укрзалізниці". На цьому ми повинні поставити крапку, тому що "Укрзалізниця" може бути локомотивом української економіки. Ми бавимося з вогнем. Це компанія, яка формує 5% ВВП держави", – заявив міністр.

Він також додав, що процедура обрання нового керівника "Укрзалізниці" повинна бути максимально відкритою.

"Щоб ми не запрошували якихось колишніх невідомих гастролерів, а запрошували фахових людей, які компетентні в бізнесі сьогодні, а не є пенсіонерами чи морально, чи фізично", – сказав Омелян.

Він також висловив переконання, що наразі доцільно повернути підпорядкування "Укрзалізниці" до Мінінфраструктури, хоча після формування наглядової ради в компанії питання її підпорядкування відпаде.

Нагадаємо, 9 серпня глава ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун подав у відставку через особисті обставини. Цього ж дня Кабмін схвалив відставку Балчуна.

Теги: Новини України Укрзалізниця Войцех Балчун Новини політики Володимир Омелян Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
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