Щоб не кулаками, а розумом: як діти в Києві вийшли на марш "Мир на землі"
16:07, сьогодні 112 Читать новость на русском
Близько сотні активістів, більшість з яких діти, вийшли на марш "Мир на землі" у столиці.
Із закликами до політиків не зброєю, а словом домогтися миру на землі, вони пройшлися від Бесарабської площі до майдану Незалежності з плакатами та кульками.
У знак миру діти випустили кульки у повітря.
Така акція пройшла у 70 країнах світу одночасно. Окрім Києва, така хода пройшла у Івано-Франківську та Львові.
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Джерело: 24 Канал
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