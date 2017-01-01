Щоб не кулаками, а розумом: як діти в Києві вийшли на марш "Мир на землі"

Близько сотні активістів, більшість з яких діти, вийшли на марш "Мир на землі" у столиці.

Із закликами до політиків не зброєю, а словом домогтися миру на землі, вони пройшлися від Бесарабської площі до майдану Незалежності з плакатами та кульками.

У знак миру діти випустили кульки у повітря.

Така акція пройшла у 70 країнах світу одночасно. Окрім Києва, така хода пройшла у Івано-Франківську та Львові.

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