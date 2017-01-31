Щорічна знакова подія цифрового маркетингу UADIGITALS 2017

28 лютого в Києві відбудеться щорічна конференція UADIGITALS.

23 ТОП-спікера провідних digital агентств країни представлять Life hack guides 2017 року.

Крім огляду трендів і ефективних практик, конференція відповість на такі питання:

Що являє собою ринок цифрової реклами України?

Які сектори, канали і інструменти включає в себе?

Які гравці найбільш успішні в кожному з секторів?

Що за секрети забезпечують цей успіх?

Які тенденції очікувати в 2017 році?

Як розподіляти бюджети?

Як оцінюються ROI кожної сфери?

Що дозволить рекламодавцям швидко і ефективно вирішувати поставлені перед ними завдання?

Як розподіляти свої бюджети найбільш ефективно?

Як уточнюють організатори, спікерами виступлять представники провідних digital агентств України згідно з рейтингами ВРК, такі як Ambulance, AdPro, Liquid 7, Tabasko, Smartica/Skykillers, ISD Group, Hoshva DGTL, Plus One, UaMobile, Postmen, CMS Group, Lead9, Promodo та інші.

За словами Олени Педай, керівника UADIGITALS, щороку програма конференції вдосконалюється і стає більш насиченою і практичною: "UADIGITALS – це найкращий спосіб при мінімальних витратах часу отримати максимальну концентрацію знань, дізнатися найактуальнішу і корисну інформацію ринку digital, завести нові контакти в колі професіоналів".

Відзначимо, під час конференції вперше буде представлена карта digital агентств, розроблена Всеукраїнською рекламною коаліцією (ВРК) спільно з Комітетом Digital Агентств України (UDAC), до якої увійшли 37 агентств-членів ВРК, основних ринкоформуючих гравців. Це лістинг digital агентств ВРК, розбитих по експертизам: стратегія і креатив, медіа планування, медіа баїнг, перформанс (включаючи контекст/search, SEO, CPA і т.д.), SMM, content production, digital development.

Детальна інформація про конференцію UADIGITALS 2017 – на сайті.

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Питання співпраці: керівник UADGTLS Олена Педай lena@uadigitals.com

Питання акредитації ЗМІ: PR-агентство Trembita, Леона Красненкова, leona.krasnenkova@gmail.com