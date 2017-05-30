Шиапаніс: Україна – унікальна країна, в якій закон можна безкарно ігнорувати

У будь-якій цивілізованій країні норми законодавства є для чиновника Біблією, за якою будується все життя.

У той же час Україна є унікальною країною, де закон можна безкарно ігнорувати. Громадянин Республіки Кіпр, бенефіціар компанії Evolot Limited, яка є власником українського оператора державних лотерей "М.С.Л." Маркос Шиапаніс в інтерв'ю УНН розповів про те, як побудований ринок лотерей в Європі, і що потрібно зробити для того, щоб привести лотерейний ринок України у відповідність зі стандартами ЄС.

Ви є громадянином ЄС, який майже 20 років інвестує в український бізнес. При цьому Ваш вибір ще в 90-х роках упав на лотереї. Це бізнес або прихильність народній забаві?

Це чистий бізнес, в який я прийшов ще в Греції, коли був близький до пана Кокаліса в кінці 80-х років і його найбільшої грецької телекомунікаційної компанії "Інтраком". Звідти з'явився інтерес і розуміння цього бізнесу. "Інтраком" в той час був головним підрядником в області IT для оператора державних лотерей Греції – компанії ОПАП.

Як відомо, Україна перебуває в перехідному періоді, переорієнтовуючи свої ринки на Європу. Чи відбулася ця переорієнтація в сфері лотерей? Які істотні відмінності між європейськими та українськими лотереями?

Крім набору продуктів, ігор, які є в розпорядженні операторів лотерей "М.С.Л." і частково УНЛ, – нічого спільного. Найдивовижніше – повне ігнорування чиновниками норм законодавства, яке для будь-якого чиновника в цивілізованій країні є Біблією, за якою будується все життя. Україна – унікальна країна, в якій Закон можна безкарно ігнорувати. І це вкрай небезпечно.

Уряд часто критикують за посилення податкової політики і надмірний тиск на бізнес. Чи відчуває це "М.С.Л." і як це проявляється?

Податки, які були прийняті на рубежі 2014-2015 років, були відверто спрямовані на знищення ринку. Це було зроблено на великій хвилі популізму і цей факт визнають усі мої знайомі-професіонали в області лотерей. Я маю на увазі іноземних фахівців. Немає на сьогодні таких прецедентів в світі, як в Україні, коли в лотереях з мінімального виграшу, який дорівнює сумі ставки, беруться податки.

Якби уряд дійсно захотів привести лотерейний ринок України у відповідність зі стандартами ЄС, що він мав би зробити в першу чергу?

Як можна щось говорити на цю тему, коли міністр фінансів сам вирішує – виконувати закони в країні чи ні.

Які Ваші прогнози щодо подальшої долі українського ринку лотерей?

Утримаюся від відповіді, але я впевнений, що розум і порядність чиновників повинні восторжествувати.