Схід і Захід разом: волонтери провели зворушливу акцію для дітей із зони АТО

До Києва прибув потяг "Дружби" з дітьми, які живуть у сірій зоні та навколишніх містах зони АТО.

На цьому поїзді волонтери привезли понад 500 дітей з Бахмута, Лисичанська, Сєвєродонецька та інших міст і сіл Донбасу.

За словами волонтерів, метою цієї акції було показати цим дітям, що українці є єдиними. У Києві дітей чекають різноманітні екскурсії столицею.

Ми хочемо, щоб діти побачили на власні очі, що вся Україна – це вони і відчули, що Україна їх любить,

– розповіла волонтерка Ксюша Київська.

До слова, волонтери з Києва заохочують мешканців столиці не викидати вживаний одяг і техніку, а віддавати їх бідним.