Схід і Захід разом: волонтери провели зворушливу акцію для дітей із зони АТО
12:41, сьогодні 9 Читать новость на русском
До Києва прибув потяг "Дружби" з дітьми, які живуть у сірій зоні та навколишніх містах зони АТО.
На цьому поїзді волонтери привезли понад 500 дітей з Бахмута, Лисичанська, Сєвєродонецька та інших міст і сіл Донбасу.
За словами волонтерів, метою цієї акції було показати цим дітям, що українці є єдиними. У Києві дітей чекають різноманітні екскурсії столицею.
Ми хочемо, щоб діти побачили на власні очі, що вся Україна – це вони і відчули, що Україна їх любить,
– розповіла волонтерка Ксюша Київська.
До слова, волонтери з Києва заохочують мешканців столиці не викидати вживаний одяг і техніку, а віддавати їх бідним.
Джерело: 24 Канал
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