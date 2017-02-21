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Шість продуктів для здорового кишечника

17:51, сьогодні 491 Читать новость на русском
Кефір дуже корисний для травлення
Кефір дуже корисний для травлення / Cultured Food Life

Поганий стан здоров'я нашого кишечника може привести до ожиріння, депресії та інших хвороб.

Щоб уникнути таких неприємностей, дієтолог Рейнон Ламберт назвав шість продуктів, які покращують роботу кишечника, пише DailyMail.

Кефір

Цей напій багатий на поживні речовини і пробіотики. Кефір неймовірно корисний для травлення і кишечника.

Йогурт

Вживання йогурту позитивно позначається на травленні і на міцності кісток.

Проте звертайте увагу на етикетку, бо деякі бренди включають у йогурт значну кількість цукру, при такій обробці часто знищуються будь-які живі бактерії.

Натто

Це соєві боби, які популярні в японській кухні. Вони не схожі на інші, адже мають досить характерний смак, а також містять високий вміст клітковини, білка і бактеріального штаму, який надає їм характерну волокнисту консистенцію.

Квашена капуста

На додаток до своїх пробіотичних властивостей, квашена капуста багата клітковиною, а також вітаміни С, В і К. Крім того, має великий вміст натрію і багата на залізо і марганець.

Тільки будьте обережні, адже пастеризація вбиває живі і активні бактерії.

Місо

Місо – це приправа, яка виробляється з соєвих бобів з сіллю і грибів з пліснявою. З неї готують традиційний японський суп, який так і називається Місо.

Цей суп є хорошим джерелом білка і клітковини. Крім того, він багатий на різні вітаміни, мінерали, зокрема, вітамін К, марганець і мідь.

Кімчі

Це пряна корейська страва, яка зазвичай готується з капусти. Кімчі містить молочнокислі бактерії, які приносять користь здоров'ю травній системі. А також страва багата на вітаміни К, В2 і залізо.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
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