Шість секретів, як виглядати привабливіше в очах оточуючих

Існують кілька науково доведених способів виглядати привабливіше та харизматичніше для оточуючих. І ці прийоми не пов'язані з зовнішніми даними.

Зазвичай, красивими вважають людей із симетричним обличчям та виразними очима. Але насправді сексуальність і привабливість людини не завжди залежить від біології, пише Business Insider.

Компанія друзів

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Дрю Уолкер і Едвард Вул дійшли висновку, що в компанії друзів або в будь-якому іншому колективі людина виглядає привабливішою, ніж поодинці. Феномен, який називають "ефект чірлідера", полягає в тому, що, коли людина дивиться на певну групу людей, вона оцінює її як єдине ціле, а не як декілька окремих суб'єктів.

Довгі гуляння

Група американських учених визначила, що романтичне спілкування в барах і ресторанах краще відкладати до часу закриття закладу. Саме в цей час ви виглядаєте більш привабливо в очах протилежної статі.

Посмішка

Коли людина бачить перед собою красиве обличчя, у неї активізується одна ділянка мозку – медіальна орбітофронтальна кора. Дослідження британських психологів підтвердило, що, коли ми бачимо посмішку, то активність цієї ділянки мозку посилюється ще більше.

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Червоний колір

Кілька окремих експериментів показали, що чоловіків приваблюють жінки, які носять одяг червоного кольору.

Тон голосу

Дослідники визначили, що більш привабливим в очах чоловіків сприймається високий жіночий голос, він свідчить про витончену фігуру жінки.

А от привабливіший для жінок звучить глибокий, низький чоловічий голос, у якому чути дихання.

Почуттям гумору

Психолог Ерік Бресслер з Державного коледжу Уестфілд запевняє, що жінкам подобаються чоловіки, які здатні їх розвеселити, а чоловікам симпатизують жінки, які сміються над їхніми жартами.

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