Шкоди від російських ЗМІ набагато менше, ніж від проросійських, – Портников

За словами журналіста Віталія Портникова, російський телеканал "Дождь" намагався висловлювати в ефірі точку зору, відмінну від поглядів Кремля.

Про це він пише у своїй статті на Newsru.ua.

"Я далекий від бажання звинувачувати "Дождь" у прихованих диверсіях проти України, у планомірному проштовхуванні в український інформаційний простір російського дискурсу і так далі. Я просто вважаю, що не потрібно ділити телеканали на погані і хороші. Краще розділити їх на українські і російські", – вважає Портников.

Журналіст зазначив, що серед українських ЗМІ чимало "відверто проросійських" телеканалів, що є справді небезпечно. Тож спершу потрібно боротися з проросійськими медіа.

Тому що під обгорткою українського продукту і за допомогою професійних затятих пропагандистів нашому глядачеві "впихають" дискурс ворога у найрізноманітніших видах – від фальшивої "миротворчості" до доказів приреченість української державності,

– пише автор.

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За словами Віталія Портникова, відключення російських телеканалів – своєрідний "замах", якого вже навчилися не боятися. Він вважає, що все ж шкоди у сьогоднішній політичній ситуації від російських телеканалів значно менше, ніж від місцевих "колабораціоністів і зрадників в ефірі".

"Претензій до російських телеканалів можна пред'явити куди менше, ніж до проросійських нашим. Російські телеканали існують не просто в інформаційному, але ще і в правовому, конституційному просторі Російської Федерації. Там, де Крим – частина Росії, де "нас там нет", де переважна більшість громадян підтримує агресивну, людиноненависницьку політику своєї злочинної влади. І існувати ці ЗМІ в легальному полі можуть тільки якщо дотримуються загальних правил. А якщо їх нема – в справу вступає "Роскомнадзор". Саме тому російським телеканалам - ні "хорошим", ні "погані" – в нашому ефірі робити нічого", – зазначив український журналіст.

Нагадаємо, в Україні заборонили російський телеканал "Дождь" через те, що він не визнав суверенітет і територіальну цілісність України.



У зв’язку з цим МЗС Росії пригрозило, що звернеться в ОБСЄ.