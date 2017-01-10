Школярі прикрасили 114 новорічних ялинок та встановили рекорд

Учні столичних шкіл розмалювали та прикрасили штучні новорічні дерева власноруч. Тим самим встановили рекорд.

Кожна ялинка – витвір дитячої фантазії. Всі іграшки школярі майстрували власноруч. Отримали лише готові основи з резиденції Санта Клауса. Жодного дерева задля цього не спиляли, виготовлені новорічні красуні – з переробленої деревини.

Всього штучних ялинок 114. Стільки ж і команд учнів із київських шкіл. Тому кожне деревце по-своєму особливе. Діти намагалися зробити свою найкращою.

Така акція в Україні проводилась вперше, тому і заслуговує на рекорд.

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Найкращі ялинки відзначили нагородами. Переможців визначали користувачі соцмереж.

У резиденції Санти ялинки стоятимуть до 15 січня. Потім організатори планують продати їх на благодійному аукціоні. Звичайно, якщо школярі не проти.