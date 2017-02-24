Шоколадний логотип Євробачення з'явився під Києвом

В одному з заміських ресторанів поблизу Києва майстри приготували з шоколаду намисто, яке стало символом українського Євробачення-2017.
Про це повідомляє "Обозреватель".ї
Зауважимо, що приготування страви відбулося у рамках першого благодійного кулінарного шоу Life Menu.
Зауважимо, що захід було організовано з ініціативи благодійного фонду Its For Kids.
До події приєдналося багато українських зірок.
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