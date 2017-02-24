22:16
24 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін більше не союзник. В Росії немає рок-музики
Вєсті Кремля
21:55, сьогодні
Вєсті.UA. Гройсман-чудотворець. В Криму ловлять радикальних ісламістів
Вєсті.UA
19:45, сьогодні
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, сьогодні
Випуск новин за 19:00: Надія Савченко поїхала до бойовиків. На Житомирщині загинув військовий
Випуск новин
20:46, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Шоколадний логотип Євробачення з'явився під Києвом

22:03, сьогодні 85 Читать новость на русском
Логотип Євробачення-2017
Логотип Євробачення-2017

В одному з заміських ресторанів поблизу Києва майстри приготували з шоколаду намисто, яке стало символом українського Євробачення-2017.

Про це повідомляє "Обозреватель"

Євробачення, логотип

Зауважимо, що приготування страви відбулося у рамках першого благодійного кулінарного шоу Life Menu.

Зауважимо, що захід було організовано з ініціативи благодійного фонду Its For Kids.

Євробачення, логотип

До події приєдналося багато українських зірок.

Читайте також: Дизайнер логотипу Євробачення відповів на критику

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення 2017

Теги: Україна LifeStyle Музика Культура Євробачення-2017 Євробачення
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жизнь на Донбассе: до войны мы жили до скучного стабильно...
сьогодні, 22:15 Жизнь на Донбассе: до войны мы жили до скучного стабильно...
Ольга Черненко 2
В очікуванні на
сьогодні, 21:13 В очікуванні на "Оскар": топ призабутих фільмів, які не залишать вас байдужими
Тетяна Бучок 258
Нові платіжки прийшли: звідки такі суми та що з цим робити
сьогодні, 19:15 Нові платіжки прийшли: звідки такі суми та що з цим робити
Анна Косинська 1459
Джонні Депп чи Джаред Лето: хто досі не отримав
сьогодні, 19:03 Джонні Депп чи Джаред Лето: хто досі не отримав "Оскара"
286
Гнучкий Ляшко, або Як радикали стали і опонентами, і союзниками влади
сьогодні, 16:42 Гнучкий Ляшко, або Як радикали стали і опонентами, і союзниками влади
Наталя Ромашова 1048
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Сніговий полон. На трасі Мукачеве – Ужгород утворилися кілометрові затори
 13 січня , 15:25
За проїзд через BlaBlaCar доведеться платити ще й компанії
 28 вересня 2016 , 18:17
Скільком українцям можна постити: неочікувана цифра
25 лютого , 07:47
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук