Шоколадний логотип Євробачення з'явився під Києвом

В одному з заміських ресторанів поблизу Києва майстри приготували з шоколаду намисто, яке стало символом українського Євробачення-2017. Про це повідомляє "Обозреватель".ї Зауважимо, що приготування страви відбулося у рамках першого благодійного кулінарного шоу Life Menu. Зауважимо, що захід було організовано з ініціативи благодійного фонду Its For Kids. До події приєдналося багато українських зірок. Читайте також: Дизайнер логотипу Євробачення відповів на критику 24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення 2017

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