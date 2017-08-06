Шокуюча аварія під Києвом: дерево стало причиною смерті чоловіка

Уранці 5 серпня на Київщині біля повороту на Радомишль машина врізалась у дерево, яке раптово впало на дорогу.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

Зазначається, що в результаті загинув чоловік і ще двох потерпілих забрала машина "швидкої".

Читайте також: Моторошна ДТП під Львовом: мотоцикліста відкинуло під фуру

Додамо, що на місці залишилася дружина загиблого чоловіка – жінка дивом відбулася подряпинами, однак перебувала у шоковому стані.

Причиною аварії, за попередніми даними, стало дерево, яке раптово впало на дорогу.

На місці працювали патрульна поліція, медики, представники ДСНС і слідчо-оперативна група.