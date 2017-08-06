Шокуюча аварія під Києвом: дерево стало причиною смерті чоловіка

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Уранці 5 серпня на Київщині біля повороту на Радомишль машина врізалась у дерево, яке раптово впало на дорогу.
Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.
Зазначається, що в результаті загинув чоловік і ще двох потерпілих забрала машина "швидкої".
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Додамо, що на місці залишилася дружина загиблого чоловіка – жінка дивом відбулася подряпинами, однак перебувала у шоковому стані.
Причиною аварії, за попередніми даними, стало дерево, яке раптово впало на дорогу.
На місці працювали патрульна поліція, медики, представники ДСНС і слідчо-оперативна група.