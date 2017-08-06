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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Шокуюча аварія під Києвом: дерево стало причиною смерті чоловіка

20:33, 5 серпня 1122 Читать новость на русском

Уранці 5 серпня на Київщині біля повороту на Радомишль машина врізалась у дерево, яке раптово впало на дорогу.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

Зазначається, що в результаті загинув чоловік і ще двох потерпілих забрала машина "швидкої".

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Додамо, що на місці залишилася дружина загиблого чоловіка – жінка дивом відбулася подряпинами, однак перебувала у шоковому стані.

Причиною аварії, за попередніми даними, стало дерево, яке раптово впало на дорогу.

На місці працювали патрульна поліція, медики, представники ДСНС і слідчо-оперативна група.

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Києва Фотоновини
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