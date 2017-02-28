Шокуюча цифра: скільки доріг відремонтували в Україні за рік

У 2016-му в Україні відремонтували тільки 1% автомобільних доріг.

Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє Уніан.

Я сам їжджу по наших дорогах, я розумію і, більш того, поділяю обурення людей. Але я хочу нагадати, що 95% українських доріг залишаються в непридатному стані. І за зиму вони не перетворилися в європейські автобани,

– сказав міністр.

За його словами, у 2017-му планують відремонтувати 80 мостів і 2 тисячі кілометрів доріг. Він зазначив, що "питання контролю якості робіт – питання номер один".

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