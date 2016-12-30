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Шокуюча заява Матіоса про втрати ЗСУ, скандал з п’яною чиновницею, – найцікавіше за день

22:11, сьогодні 1763 Читать новость на русском
Матіос зробив суперечливі заяви
Матіос зробив суперечливі заяви / day.kyiv.ua

Головний військових прокурор шокував заявою про страшні втрати серед особового складу ЗСУ. На Львівщині розгорівся скандал щодо нетверезої чиновниці за кермом. Ляшко знявся у пародії на себе.

Страшні втрати ЗСУ

30 грудня Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що за цей день українські Збройні сили зазнали колосальних втрат – 8 бійців.

"На фронті нині втрати – 8 військових", – написав Матіос у своєму Facebook.

На цю інформацію відразу відреагували у Міноборони. Так, речник Міноборони питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що станом на 17:00 він має інформацію про одного пораненого бійця. При цьому він наголосив, що йдеться лише про бойові втрати.

Після цього Матіос підкорегував свою заяву. Він пояснив, серед втрат було 5 небойових (одне самогубство, 4 при необережному поводженні з гранатою РГД-5) та 3 бойових – поранені бійці. Також він поправив раніше оприлюднену інформацію, заявивши, що йдеться про втрати за 29 грудня.

Скандал з чиновницею на Львівщині

У ніч на 30 грудня у Львові поліція зупинила автомобіль, за кермом якої перебувала голова Жовківської райдержадміністрації Надія Щур. Пізніше з’ясувалось, що жінка була напідпитку.

До наркодиспансеру прибув і скандально відомий нардеп Володимир Парасюк. Як відомо, він пройшов у парламент по 122 одномандатному виборчому округу, в яких входить Жовківський район.

Парасюк розповів, що Щур не могла вказівним пальцем попасти в ніс, підозріло йшла, а також – був характерний запах з рота.

Пізніше стало відомо, що Щур звільнилась з поста очільниці Жовківщини.

Пародія Ляшка на Ляшка

Голова "Радикальної партії" Олег Ляшко похвалився роликом з пародією на себе. До речі у цьому відео знявся також він сам.

"Олександр Скічко вирішив стати Олегом Ляшком. Довелося з вилами в руках доводити своє право бути Ляшком", – прокоментував з усмішкою депутат ролик.

Порошенко їде на Донбас

31 грудня Президент Петро Порошенко їде в зону АТО. Попередньо відомо, що Порошенко відвідає Мелітополь, а також відправиться до бійців в зону АТО. Щоправда офіційної інформації про поїздку Порошенка в зону АТО немає.

Теги: Україна Війна на Донбасі Львів Скандал АТО Збройні Сили України Міністерство оборони України Жертви Втрати Поліція Олег Ляшко Петро Порошенко
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