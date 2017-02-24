Шокуючі подробиці утримування в'язнів

Контролери з Міністерства юстиції разом з журналістами відправилися до Коростенської в'язниці на Житомирщині, де відбувають покарання понад 700 засуджених.

В першому ж приміщені знайшли недоліки і заборонені предмети. В одному з бараків, де відбувають покарання з півсотні в’язнів, в туалеті є лише два унітази.

Нарікають люди і на брудну воду, перед вживанням її фільтрують марлею та піском. А ще звинувачують адміністрацію виправної установи в поборах. В’язні стверджують, що через родичів дістають будматеріали і самі роблять в колонії ремонт. Взамін їм обіцяють дострокове звільнення.

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Також комісія виявила пожежний стенд без інструментів, брудний старий посуд в їдальні. Відсутність належного ремонту в житлових приміщеннях та лазні. Керівник в'язниці Олександр Нікітчук заявляє, що необхідних грошей ніхто не виділяє.

За підсумками цієї перевірки керівнику Коростенської виправної установи загрожує звільнення.