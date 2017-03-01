Шокуючі умови проживання: українські військові мешкають в бараках

У казармах без ремонту та опалення живе 65 родин військових в Чорноморському, що на Одещині. Проте, навіть на ці квадратні метри, вони права не мають.

Військові багато років стоять у квартирній черзі. Але навіть це житло вони можуть втратити. Щоб цього не трапилось, потрібно надати казармам статус житлових приміщень. Це також вплине і на тарифи.

У Міністерстві про проблему знають. Запевняють, що намагаються її вирішити. Але таких гуртожитків три сотні, а паперова тяганина займає чимало часу.

Заселення будівель відбувалося за рішенням командира військової частини, без погодження з органами. Необхідно погодження з місцевим органом влади, щоб надати відповідний статус,

– заявляє представник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ Віталій Свиридок

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У Міноборони обіцяють, що мешканці Чорноморського скоріш за все вже з березня платитимуть за тарифами для населення. А статус житлових будівлям планують надати максимум за три роки.