Шокуючий випадок. Пасажир до смерті забив винуватця аварії

У Тернопільській області посеред ночі трапилась аварія та вбивство. 19-річний водій на Volkswagen Transporter зіштовхнувся з ВАЗ 21154, який був припаркований на проїжджій частині дороги і без увімкнених габаритів.

Про це розповіли у прес-службі Нацполіції Тернопільщини. За кермом ВАЗ перебував 44-річний тернополянин. Після аварії між обома чоловіками виникла бійка. В сутичку втрутився 22-річний пасажир Volkswagen. Він сильно побив водія ВАЗу – чоловік помер в реанімації. Тепер 22-річному хлопцю загрожує тюрма, терміном від 7 д о10 років. Читайте також: Жахлива аварія на Київщині: троє молодих людей загинули, ще троє в реанімації