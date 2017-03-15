19:50
15 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно
Вєсті Кремля
00:02, сьогодні
Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова
Вєсті.UA
21:31, 14 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, сьогодні
Випуск новин за 18:00: Звільнення з СІЗО скандального чиновника. Санкції для російських банків
Випуск новин
19:31, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

"Шоу Парасюка": у поліції заявили, що рука нардепа в гіпсі є "сценічним гримом"

19:43, сьогодні 61 Читать новость на русском
Володимир Парасюк з рукою у гіпсі
Володимир Парасюк з рукою у гіпсі / novosti.dn.ua

За словами Аброськіна, Володимир Парасюк симулює, показуючи руку в гіпсі. Скандальний нардеп вже прокоментував такі звинувачення.

Про це заступник голови Нацполіції написав на своїй сторінці у Facebook.

В'ячеслав Аброськін вважає, що Володимир Парасюк є "народним артистом", адже приїхав на редут в Бахмут, де у наметі наклав "сценічний грим" і звідти вийшов до людей у бинтах – на ліву руку одягнув пов'язку для підтримки руки.

"До цього за півгодини до своєї появи на "редуті" "шоумен" був в Бахмутській міській лікарні. Там йому діагностували потертості на ліктьових суглобах рук. "Шоу імені Парасюка" триває. Скоро в інтернеті з'являться знімки "Вова в бинтах", – йдеться у дописі.

Володимир Парасюк вже прокоментував звинувачення у свою сторону у Facebook і додав фото з висновками медиків.

За словами політика, вранці він не зміг зігнути руку. Поїхав у лікарню, де лікарі діагностували, що у нього пошкоджений суглоб від удару кийком на блокпості біля міста Слов'янськ. Тож довелось накласти на руку гіпс.

На відміну від поліції ми вчора не бігли у лікарню, щоб видумувати ефемерні травми. P.s. Мені це доказування дуже неприємне і я цього дуже не люблю, але протидіяти брехні треба,
– написав Парасюк.

Читайте також: Інцидент із силовиками в Раді зіграє проти Порошенка, – Лещенко

Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янська стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. Відкрито кримінальне провадження за фактом сутички.

На сутичку відреагував і Президент України Петро Порошенко, й решта народних депутатів.

Теги: Володимир Парасюк Поліція Скандал Україна Політика
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Ryanair в Україні: коли і за скільки українці зможуть літати в Європу дешево
сьогодні, 19:00 Ryanair в Україні: коли і за скільки українці зможуть літати в Європу дешево
Анна Косинська 1184
Порошенко делает ошибки, а кивает на Тимошенко и Садового
сьогодні, 18:01 Порошенко делает ошибки, а кивает на Тимошенко и Садового
Михайло Подоляк 1760
Если не можешь побороть протест – возглавь его
сьогодні, 16:30 Если не можешь побороть протест – возглавь его
Юрий Касьянов 1649
Інтернет-цензура: крок у майбутнє чи у прірву?
сьогодні, 15:12 Інтернет-цензура: крок у майбутнє чи у прірву?
Тимур Чмерук 584
Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом
сьогодні, 14:30 Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом
5112
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Якщо учасника АТО не хочуть перевозити безкоштовно, можна викликати поліцію
 4 жовтня 2016 , 14:00 1
Бойовики продовжують гатити з мінометів на Світлодарській дузі
 19 грудня 2016 , 16:15
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук