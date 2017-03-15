"Шоу Парасюка": у поліції заявили, що рука нардепа в гіпсі є "сценічним гримом"

За словами Аброськіна, Володимир Парасюк симулює, показуючи руку в гіпсі. Скандальний нардеп вже прокоментував такі звинувачення.

Про це заступник голови Нацполіції написав на своїй сторінці у Facebook.

В'ячеслав Аброськін вважає, що Володимир Парасюк є "народним артистом", адже приїхав на редут в Бахмут, де у наметі наклав "сценічний грим" і звідти вийшов до людей у бинтах – на ліву руку одягнув пов'язку для підтримки руки.

"До цього за півгодини до своєї появи на "редуті" "шоумен" був в Бахмутській міській лікарні. Там йому діагностували потертості на ліктьових суглобах рук. "Шоу імені Парасюка" триває. Скоро в інтернеті з'являться знімки "Вова в бинтах", – йдеться у дописі.

Володимир Парасюк вже прокоментував звинувачення у свою сторону у Facebook і додав фото з висновками медиків.

За словами політика, вранці він не зміг зігнути руку. Поїхав у лікарню, де лікарі діагностували, що у нього пошкоджений суглоб від удару кийком на блокпості біля міста Слов'янськ. Тож довелось накласти на руку гіпс.

На відміну від поліції ми вчора не бігли у лікарню, щоб видумувати ефемерні травми. P.s. Мені це доказування дуже неприємне і я цього дуже не люблю, але протидіяти брехні треба,

– написав Парасюк.

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Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янська стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. Відкрито кримінальне провадження за фактом сутички.



На сутичку відреагував і Президент України Петро Порошенко, й решта народних депутатів.