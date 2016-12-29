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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Шпагат між двох вантажівок: білорус повторив трюк Жана-Клода Ван Дамма

18:07, сьогодні 1487 Читать новость на русском
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Білоруський каскадер повторив легендарний трюк Жана Клода Ван Дамма.

Денис Блохін сів на шпагат між двома самоскидами "Белаз", які синхронно рухались в одному напрямку. Так екстремал прорекламував одну з білоруських страхових компаній.

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Раніше такий же трюк у рекламі автомобілів "Вольво" зробив актор Жан-Клод Ван Дамм. У ролику він сів на шпагат між двома вантажівками.

via GIPHY

Теги: Курйози екстрим
Джерело: 24 Канал
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