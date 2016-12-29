Шпагат між двох вантажівок: білорус повторив трюк Жана-Клода Ван Дамма

Білоруський каскадер повторив легендарний трюк Жана Клода Ван Дамма.

Денис Блохін сів на шпагат між двома самоскидами "Белаз", які синхронно рухались в одному напрямку. Так екстремал прорекламував одну з білоруських страхових компаній.

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Раніше такий же трюк у рекламі автомобілів "Вольво" зробив актор Жан-Клод Ван Дамм. У ролику він сів на шпагат між двома вантажівками.