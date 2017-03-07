Шпигунку терористів "ДНР" спіймали у Слов’янську

Співробітники Служби безпеки України затримали у Слов’янську інформаторку терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що жінка за завданням куратора одного з незаконних збройних формувань "ДНР" збирала інформацію про склад і озброєння, місця дислокації та маршрути переміщення військової техніки і особового складу сил антитерористичної операції у районі Слов’янська. Отримані дані зловмисниця передавала через інтернет або телефоном, із дотриманням заходів конспірації, замовнику на тимчасово окупованій території,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

За інформацією СБУ, на сторону терористів жінка перейшла під час тимчасової окупації Слов’янська бойовиками "ДНР" у 2014 році. Після звільнення міста українськими військовими вона залишилася у районному центрі та розпочала збір та передачу інформації бойовикам.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання інформаторки оперативники спецслужби вилучили комп’ютер, флеш-накопичувач та мобільний телефон із доказами передання інформації представникам "ДНР".

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Затриманій повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.