Штаб АТО показав за допомогою чого терористи обстрілюють Авдіївку

Прес-центр штабу АТО оприлюднив світлини наслідків обстрілів Авдіївки, що на Донеччині, з боку бойовиків.

Відповідний допис зявився на сторінці відомства у Facebook.

Під час обстеження зруйнованих помешкань представниками оперативних служб, українські сапери вилучили беззаперечні докази злочинів бойовиків проти мирного населення. Зокрема, за адресою вулиця Гагаріна 8а було знайдено снаряд від танкової гармати калібру 125 міліметрів, який не здетонував під час влучення. За іншою адресою було знайдено фрагменти аналогічного боєприпасу,

– зазначається у повідомленні.

Зауважимо, що на місці події працювала мобільна спостережна група української сторони СЦКК, офіцери якої зафіксували факти застосування бойовиками забороненої "Мінськими домовленостями" зброї.

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