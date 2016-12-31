Штаб АТО щемливо привітав патріотів України на окупованих територіях

Речник АТО Леонід Матюхін звернувся до українських патріотів на окупованих територіях.

Повірте , я розумію вас, бо знаю як це бути зрадженим. Знаю, як дуже багато людей з якими ви були знайомі чи навіть дружили в один день стали вам чужими, а може й ворогами. Ви не лізли у їхні домівки, не ображали їхнє гідність, ви просто не зрадили країну в якій ще вчора разом з ними ростили дітей, планували майбутнє. Це було зовсім недавно,

– сказав він.

Він побажав, щоб у новому році на окупований Донбас став вільним та безпечним. Матюхін попросив патріотів бути обережними та не виказувати ворогу свої думки.

Бережіть себе, бо без вас не буде України. Наша історія завжди потерпала від зрадників, на жаль, не менше їх і сьогодні. Після ночі завжди настає день. Але я вірю в те, що вийде сонце і світло переможе,

– сказав речник.

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