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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Штаб блокади Донбасу зробив гучну заяву щодо відключень енергії

22:24, 13 лютого 3229 Читать новость на русском
Анатолій Виногродський
Анатолій Виногродський / Соцмережі

Організатори блокади торгівлі з так званими "ЛНР" і "ДНР" планують підняти народ у разі віялових відключень електроенергії.

Про це розповів один із організаторів блокади, ветеран АТО Анатолій Виногродський, передає Inforesist.

"Ми піднімемо народ на націоналізацію підприємств, які будуть відключати електрику. Зробимо це для того , щоб припинити шантаж всієї держави Україна з боку окремих олігархів у вигляді прізвища Ахметов", – зауважив активіст.

За його словами, владі слід перестати брехати людям.

Їду зі Слов'янської ТЕЦ, у них вугілля до 28 березня. Останній вагон зайшов півтора дні тому. На Краматорської ТЕЦ вугілля мінімум вистачить на 17 днів. Влада насправді погрожує віяловими підключеннями, щоб відвернути увагу людей від того, що ці злодюги проробляють з нашою державою. Ми з вами платимо давно за вугілля, яке повинне прийти з ПАР або Америки. Ми з вами платимо. Вони зараз платять за ті 1300 гривень, які вони кладуть в кишеню. Тому що з копанок йде вугілля від 400 до 700 гривень. А нам його втюхують по 1900 гривень. А ми в тарифах платимо це,
– стверджує один із організаторів блокади.

Крім того він підкреслює, що метою тарифів була незалежність від вугілля з окупованих територій, натомість у результаті вийшло інакше.

"Ці тарифи запроваджувалися для того, щоб Насалик говорив, коли пояснював чому Ахметов змушує прийняти такі тарифи, щоб Україна стала незалежною від антрациту з Донецької та Луганської областей. У підсумку ми ці тарифи оплачуємо, а залежність не зникає. Два з половиною роки не зникає", – додав ветеран АТО

За його словами, блокувальники й надалі не пропускатимуть жодних товарів з окупованих територій, допоки їхні вимоги не буде виконано.

"Це звільнення всіх наших військовополонених і прийняття закону про окуповані території, який унеможливить торгівлю з окупантами і агресорами", – резюмував Виногродський.

Читайте також: Ми перекриємо всі дороги, – координатор блокади Донбасу розповів про подальші плани

Нагадаємо, на засіданні енергоштабу, який скликали за ініціативою українського прем’єра Володимира Гройсмана, було прийнято рішення про запровадження надзвичайного стану в енергетиці.

За словами виконувача обов'язків керівника "Укренерго" Всеволода Ковальчука, у такому разі антрацитового вугілля вистачить в Україні на 40 діб.

Теги: Війна на Донбасі Україна Політика Енергетика Блокада Електроенергія Рінат Ахметов гроші
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