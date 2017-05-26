Штаб блокади готує радикальні дії щодо тиску на російський бізнес в Україні

Якщо не буде звільнено українських військовополонених Штаб блокади торгівлі з окупантами планує із наступного місяця ускладнювати роботу російських компаній в Україні.

Таку заяву зробив координатор блокади торгівлі з окупантами та другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Віногродський, передає УНІАН.

Ми будемо максимально ускладнювати роботу підприємств, що належать Російській Федерації, якщо впродовж двох тижнів не буде вирішено питання про видачу наших військовополонених. Ми вважаємо, що підприємства, які контролюються російськими громадянами, є точками тиску, які допоможуть примусити Путіна та Порошенка прийняти рішення про повернення наших полонених. Російські представники, власники підприємств в Україні, становлять небезпеку для безпеки країни,

– зауважив він.

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За його словами, через два тижні штаб блокади почне свої дії для того, щоб тиснути на больові точки російського бізнесу.

"Тому ми від сьогодні мобілізуємо наших друзів. Усіх тих людей, які нещодавно брали участь у блокуванні. Ми розуміємо, що торгівля з Росією – це дуже тонкий момент, і не можна відразу все перекрити, ми займаємося цим частково", – підкреслив блокувальник.

Щоправда про подробиці таких заходів другий командир батальйону "Донбас" не розповів.

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Виногродський також нагадав, що уряд все ще не виконав другу вимогу Штабу блокади – ухвалення закону України "Про тимчасово окуповані території".

Крім того, він додав, що зараз у полоні перебувають близько 180 осіб, за офіційними даними - близько 137.