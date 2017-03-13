Штаб блокади опублікував відео зачистки редуту в Кривому Торці

Величезна кількість силовиків розігнала редут "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці, що на Донеччині, аби відновити торгівлю з окупантами на Донбасі.

Про це пише штаб торгівлі з окупантами на своїй сторінці у Facebook.

Алчність торгашів із країною-агресором настільки є великою, що не встигла висохнути пролита кров патріотів України, які захищали редут "16 добровольчого батальйону", як жага до наживи взяла верх. Наказ "вилучати зброю" в учасників блокади був лише приводом, аби відновити торгівлю з окупантами, ганебно знищивши редут та незаконно затримавши хлопців,

– наголосили блокувальники.

Крім того, активісти оприлюднили відео розгону та вказали на одну цікаву деталь – на відео чітко видно, як один за одним йдуть поїзди прямо під час розгону та незаконного затримання учасників блокади.

"Наразі місцеперебування учасників блокади, яких побили "правоохоронці", затримали та повезли у невідомому напрямку, досі залишається невідомим. Надходить інформація про переміщення наших хлопців по різним містам конвоєм у супроводі броньованих КРАЗів", – додали у Штабі блокади торгівлі з окупантами.

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Нагадаємо, 13 лютого відбувся силовий розгін редуту "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці, в результаті чого було затримано 43 особи.



У зв’язку з цим фракція "Самопоміч" зробила заяву.